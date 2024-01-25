Beşiktaş’ta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

"HATA YAPTIK CEZA YEDİK"

'Hatalı şerit değiştirme', 'minibüsün ön camında aksesuar olması' ve 'arkada yazı bulunması' nedeniyle 2 bin 200 lira ceza yazılan Ufuk Aslan, "Hata yaptık, ceza yedik. Kural hatası yapmışım. Girilmez şeride girmişim. Ondan dolayı ceza yedim. Nerede şeride girdiğimi de hatırlamıyorum. Uyardı bir daha yapmayacağım" dedi.