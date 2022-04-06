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Giriş Tarihi: 6.4.2022 00:47 Son Güncelleme: 6.4.2022 00:49

Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı! 'Peşimdeler, beni bulacaklar'

DHA
Beşiktaş’ta lise öğrencisi viyadükten atladı! ’Peşimdeler, beni bulacaklar’

Beşiktaş'ta, 14 yaşındaki lise öğrencisi Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen gencin viyadükten atlamadan önce yanındaki arkadaşına, 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dediği iddia edildi

Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak'ta 21.00 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, aniden durarak korkuluklara çıktı.

Arkadaşına, 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dediği iddia edilen lise öğrencisi, kendini Ortaköy Viyadüğü'nden boşluğa bıraktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından liseli gencin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan'da bir lisede 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin arkadaşı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı! 'Peşimdeler, beni bulacaklar'
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