Beşiktaş’ta metruk bina korkusu: 12 yıldır yıkılmayı bekliyor!

"TİNERCİLER 3 GÜNDE BİR BU BİNAYI YAKIYOR"



Metruk binanın olduğu sokakta berber dükkanı olan Şükrü Polat "Tinerciler 3 günde bir bu binayı yakıyor. Burada oturanları sürekli rahatsız ediyorlar. Karşısındaki binada boştu, tinerciler yakınca o binayı yıktılar. Bu bina bir türlü yıkılmadı. 3 günde bir itfaiye, polis, ambulans geliyor. Baya bir sıkıntılı yani burası. Binayı söke söke bitiremediler, sadece duvarlar kaldı zaten. Onları da alsalar da millet rahatlasa bari. Burada oturan herkes bu durumdan rahatsız. Burada imza topladık, belediyeye, emniyete şikayette bulunduk şu ana kadar bir şey olmadı. Demir bariyerlerin 3 gün başında kimse durmasın onları da çalarlar. Burasının bir an önce yıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bir başka esnaf olan Murtaza Keleş "Burası 12 yıldır böyle. Binaya giren çıkan belli değil. 7-8 defa yangın çıktı bu binada. Çözüm bulunamıyor. Polis kaç kere geldi ama çözüm yok" dedi.