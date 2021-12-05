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Giriş Tarihi: 5.12.2021 10:12 Son Güncelleme: 5.12.2021 10:13

Beşiktaş'ta önce kaza sonra kavga: Ortalık bir anda karıştı!

DHA
Beşiktaş’ta önce kaza sonra kavga: Ortalık bir anda karıştı!

İstanbul Beşiktaş'ta gergin anlar yaşandı. Bir otomobil ile taksinin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavga, trafiği aksattı. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

Olay, dün öğle saatlerinde Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan taksiye arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya yol açtı. Kazanın ardından taksi sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma ile birlikte sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüyerek boğazına yapıştı.

Gerilime çevredeki diğer sürücüler müdahale ederek, kavga eden sürücüleri ayırmaya çalıştı. Sürücüler, vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Kaza ve ardından yaşanan kavga ise trafiğin bir süre aksamasına yol açtı.

Barbaros Bulvarı'ndaki trafiğin kaza yapan otomobillerin kaldırılmasından sonra tekrar normal seyrine döndüğü bildirildi.

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Beşiktaş'ta önce kaza sonra kavga: Ortalık bir anda karıştı!
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