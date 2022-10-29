Beşiktaş’ta oto galeriye silahlı saldırı

Galeriye kurşunlu saldırı olayı Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yoldan geçen bir otomobilden içerisinde milyonluk aracın bulunduğu otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edilerek incelemede bulundular.