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Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:20

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beşiktaş’ta oto galeriye silahlı saldırı

Galeriye kurşunlu saldırı olayı Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yoldan geçen bir otomobilden içerisinde milyonluk aracın bulunduğu otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edilerek incelemede bulundular.

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı
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