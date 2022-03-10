Beşiktaş’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, 00.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Reşit Gürez, sokak üzerinde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerle bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmayı gören moto kurye Ramazan Kocabaş, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada saldırganlar tabancayla hem Ramazan Kocabaş'a hem de Reşit Gürez'e ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bacaklarına kurşun isabet eden Kocabaş ve Gürez yaralandı.





YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganlar olay yerinde kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Kocabaş, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne Reşit Gürez de taksiyle Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların bacaklarından vurulduğu öğrenildi. Durumunun iyi olduğu belirtilen yaralılar tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Toplanan boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.