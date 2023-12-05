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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:20

Beşiktaş'ta silahlı kavga

Beşiktaş'ta trafikte yol verme tartışması uzayınca otomobil sürücüsü taksi şoförüne silah çekti. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Beşiktaş’ta silahlı kavga

Olay, Beşiktaş'ta 23 Kasım Perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte otomobil sürücüsü Hasan Ç. ile taksi şoförü Ferdi K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ç. arabadan aldığı silahı taksi şoförünün başına doğrulttu. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi. Tartışmada silah çeken otomobil sürücüsü de aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Taksi şoförü emniyete giderek şikâyette bulundu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı. Hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapılan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan tartışma ve otomobil sürücüsünün silah çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücünün tartıştığı daha sonra Hasan Ç.'nin aracından aldığı tabancayı karşı tarafa doğrulttuğu görülüyor. Araya girenlerin sakinleştirdiği sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrılıyor.

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Beşiktaş'ta silahlı kavga
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