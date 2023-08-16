Beşiktaş’ta şoförün boğazına sakız kaçtı! Bakın nasıl kurtardılar!

Beşiktaş'ta 10 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde turistleri taşıyan servis şoförü boğazına sakız kaçtığı için bir anda fenalaştı. Şoförün iyi olmadığını farkeden bir trafik polisi, aracı durdurarak yardıma koştu. Polis, şoförün boğazına sakız kaçtığını söylemesi üzerine, heimlich manevrası yapmaya çalıştı. Ancak şoförün boğazına kaçan sakız bir türlü çıkmadı. O sırada başka birisi gelerek o da heimlich manevrasıyla yardım etmeye çalıştı. Ancak o da başarılı olamadı. Şoförün bayılmak üzere olduğunu gören Sinan Kaya adlı bir vatandaş koşarak yardım etmeye geldi. Doğru heimlich manevrası yapan Kaya, şoförü ölümden kurtardı.