Beşiktaş’ta soyguna çıkan 5 kişilik kızlar çetesi tutuklandı... Tam 217 suç kayıtları çıktı

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde 21 Nisan günü meydana gelen olayda bir süreliğine alışverişe çıkan S.N.'nin evine hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar 300 Dolar, 5 Lari, 161 Türkmenistan Manatı, Küçük Yıldız uçlu kolye ve küpe çaldı. Aynı hırsızlar yine o cadde üzerinde S.E.'nin de evine girmeye çalıştılar ama etraftan fark edilince hırsızlık girişimde kaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER POLİSE TANIDIK GELDİ
Çalışmalar kapsamında etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kendilerine Kızlar Çetesi olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Daha önce defalarca benzer suçlardan kaydı olan şüpheliler Hırsızlık Büro Dedektiflerince de yakından tanınan şüphelilerdi.
217 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 23 Nisan günü o 5 hırsızı Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 27 yaşında, 47 suç kayıtlı Gamze M., 27 yaşında 32 suç kayıtlı Gülay M., 37 yaşında 17 ayrı kaydı olan Leyla T., 35 yaşında 41 suç kaydı olan Yonca T. Ve 23 yaşında 80 adet suçtan kaydı olan Sedef T. Emniyete götürüldü.