Beşiktaş’ta soyguna çıkan 5 kişilik kızlar çetesi tutuklandı... Tam 217 suç kayıtları çıktı

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde 21 Nisan günü meydana gelen olayda bir süreliğine alışverişe çıkan S.N.'nin evine hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar 300 Dolar, 5 Lari, 161 Türkmenistan Manatı, Küçük Yıldız uçlu kolye ve küpe çaldı. Aynı hırsızlar yine o cadde üzerinde S.E.'nin de evine girmeye çalıştılar ama etraftan fark edilince hırsızlık girişimde kaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.