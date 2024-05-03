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Giriş Tarihi: 3.5.2024 10:06

Beşiktaş’ta soyguna çıkan 5 kişilik kızlar çetesi tutuklandı... Tam 217 suç kayıtları çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta grup halinde gezen 5 kişilik kızlar çetesi girdikleri evlerden ziynet eşyaları, döviz ve nakit para değerli ne buldularsa alıp kaçtılar. Ev sahibi S.N.’nin durumu fark edip polise haber vermesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri onlarca suçtan kayıtları olan şüpheliler Gamza M., Güay M., Leyla T., Yonca T. Ve Sedef T.’yi caddede gezerken gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler çıktı. Gayrettepe Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan 5 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adliyeye sevk olurken kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Yakaladılar beni, terörist yakaladılar” dediği duyuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta soyguna çıkan 5 kişilik kızlar çetesi tutuklandı... Tam 217 suç kayıtları çıktı

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde 21 Nisan günü meydana gelen olayda bir süreliğine alışverişe çıkan S.N.'nin evine hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar 300 Dolar, 5 Lari, 161 Türkmenistan Manatı, Küçük Yıldız uçlu kolye ve küpe çaldı. Aynı hırsızlar yine o cadde üzerinde S.E.'nin de evine girmeye çalıştılar ama etraftan fark edilince hırsızlık girişimde kaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER POLİSE TANIDIK GELDİ

Çalışmalar kapsamında etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kendilerine Kızlar Çetesi olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Daha önce defalarca benzer suçlardan kaydı olan şüpheliler Hırsızlık Büro Dedektiflerince de yakından tanınan şüphelilerdi.

217 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 23 Nisan günü o 5 hırsızı Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 27 yaşında, 47 suç kayıtlı Gamze M., 27 yaşında 32 suç kayıtlı Gülay M., 37 yaşında 17 ayrı kaydı olan Leyla T., 35 yaşında 41 suç kaydı olan Yonca T. Ve 23 yaşında 80 adet suçtan kaydı olan Sedef T. Emniyete götürüldü.

Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beşiktaş’ta soyguna çıkan 5 kişilik kızlar çetesi tutuklandı... Tam 217 suç kayıtları çıktı
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