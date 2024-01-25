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Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:27

Beşiktaş'ta tekme tokat kavga: İnanılmaz anlar kamerada!

İstanbul Beşiktaş'ta gergin anlar yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA
Beşiktaş’ta tekme tokat kavga: İnanılmaz anlar kamerada!

Olay, Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi yere düşürdüğü kişiyi art arda darbetti. Gruptaki başka bir kişi ise yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin kavga etmesi ve yere düştükleri görülüyor. Yerde de birbirlerine vurmaya devam eden taraflar araya girenlerin yardımıyla ayrılıyor.

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Beşiktaş'ta tekme tokat kavga: İnanılmaz anlar kamerada!
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