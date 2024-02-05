Beşiktaş’ta telefon direği aracın üzerine devrildi; o anlar kamerada

DİREĞİN DEVRİLME ANI KAMERADA

Telefon direğinin devrilme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokağa giren beton mikseri geçince direkler devriliyor. Direklerden biri park halindeki aracın üzerine düşerek zarar veriyor. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, telefon ve belediye ekipleri geldi. Yola devrilen telefon direği ekipler tarafından kaldırıldı. Aydınlatma direği ise geçici olarak yol kenarındaki çitlere bağlandı.

