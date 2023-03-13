Beşiktaş’ta ünlü bir mekanda silahlı saldırı çıktı: 1 yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı.







Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.