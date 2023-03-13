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Giriş Tarihi: 13.3.2023 06:19

Beşiktaş'ta ünlü bir mekanda silahlı saldırı çıktı: 1 yaralı

Beşiktaş, Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler buradan uzaklaştı.

DHA
Beşiktaş’ta ünlü bir mekanda silahlı saldırı çıktı: 1 yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı.



Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Beşiktaş'ta ünlü bir mekanda silahlı saldırı çıktı: 1 yaralı
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