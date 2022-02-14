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Giriş Tarihi: 14.2.2022 03:35

Beşiktaş'ta vinç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

DHA
Beşiktaş’ta vinç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

Beşiktaş’ta seyir halindeki TIR'ın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu. Yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Beşiktaş'ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı TIR'ın taşıdığı vinç, saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi.

O ANDA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.

2 VİNÇ YARDIMIYLA ARAÇLARIN ÜZERİNDEN KALDIRILDI

4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı.

Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken polis ekiplerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Beşiktaş'ta vinç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi
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