Beşiktaş’ta yangın! Lüks kafe alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada faaliyet gösteren lüks kafenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.