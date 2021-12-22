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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:57

Beşiktaş'ta yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

İHA
Beşiktaş’ta yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Yılbaşı öncesi Beşiktaş’taki tekel bayileri tek tek denetlenerek, özel cihazla alkollerin sahte olup olmadığı kontrol edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde Beşiktaş'ta bulunan tekel bayileri denetlendi.

Son günlerde sahte alkolden ölümlerin artması üzerine yoğunlaştırılan denetimler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Tekel bayilerine tek tek giren ekipler, işletmelerin ruhsatlarını inceledi.

Ekipler daha sonra raflarda ve depolarda bulunan ürünleri özel olarak geliştirilen bir cihaz yardımıyla kontrol ederek sahte olup olmadığına baktı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
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