Beşiktaş’ta zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Levent istikametinde aynı yönde seyreden 34 TDH 07 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve lüks otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.

LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin sürücüsü bulunamadı. Polis olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.