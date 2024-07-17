Beşiktaş’taki gece kulübü Masquerade’de yangın faciasında 29 kişi can vermişti! Sanıklar hakim karşısında

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonunda görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık getirildi. Duruşmaya 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya başladı.

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