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Giriş Tarihi: 6.8.2023 12:01 Son Güncelleme: 6.8.2023 13:33

Beşiktaş’taki korkunç cinayette tazminat iddiası... 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş Köyiçi Sokağa motosikletle gelen 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal’in öldürülmesi ve yoldan geçen 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre ise, Hayal, bir motosikletin arkasında geldiği köyiçindeki bir restorana ateş açtı. Restoran içinden çıkan bir çalışan da peşlerinden koşarak ateş açtı ve bu ateşte Hayal vuruldu. Yoldan geçen iki kişinin de yaralandığı olayla ilgili Cinayet Büro Dedektifleri olayda silah kullanan Serhat E.’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’taki korkunç cinayette tazminat iddiası... 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş Köyiçi Sokakta motosikletli 2 kişi geçtiğimiz gün gece saat 01.15 sıralarında Çarşı Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokağa geldi. Motosikletin arkasında oturan kişi tabancasını çıkartarak restorana peş peşe ateş etti. Silahlı saldırının ardından motkosikletli iki kişi kaçmaya çalışırken, restorandan elinde silahlı bir çalışan çıktı ve peş peşe ateş etti. Açılan ateşte motosikletin arkasındaki kişi boynundan vurularak yere düştü. Motosikleti kullanan kişi ise koşarak olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sırasında yoldan geçen Burak O. ve Önder Atakan K. da yaralandı. Kanlar içinde kalan kişinin görüntüleri sosyal medyayı sarsarak gündem oldu. Boynundan yaralanan kişi hemen hastaneye götürüldü. Adının Sertan Taylan Hayal olduğu belirlenen 24 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde bir tabanca bularak el koydu. Motosiklette de parmak izi incelemesi yapıldı. Polisin olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldığı belirtildi. Hayal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticaretinin de arasında bulunduğu bir dizi suç kaydının olduğu bildirildi. Ateş açılan restoranda yapılan inceleme sırasında da silah bulunduğu belirtildi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İNTİKAM İÇİN GİTTİLER

İddiaya göre ateş açılan restoran bir süre önce el değiştirmişti. Restoranın yeni sahibi yıllardır burada çalışan bir özel güvenlikçinin işine son vermişti. İşten çıkarılan güvenlikçi tazminatını istedi ancak bu kabul görmedi. Bir hafta önce de güvenlikçi bu konu ile ilgili çıkan tartışmada restoran çalışanları tarafından dövüldü. Silahlı saldırının bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu değerlendirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilk olarak işletme sahibi Cengiz A.' ve onun ortağı olan Tufan E.K. ile olayda kullanılan motorun sahibi K.C.D.'yi gözaltına aldı. Cinayet büro ekipleri devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım yataklık ettiği tespit edilen Agit K., Şiyar İ., Yusuf Ş., Eyüp A. ve Hasret A.''yı ayakaladı. Daha sonra da iş yeri tarafından ateş eden ve asıl silahı kullanan olduğu öne sürülen şüpheli Serhat E. ve Hüseyin Baran A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAZMİNAT PARASI İDDİASI

Baran A, buradaki ifadesinde kurşunlanan iş yerini yaklaşık 3 ay önce devraldıklarını anlatarak, olay günü motosikletli kişilerin mekana ateş açması üzerine kendilerinin de silahla karşılık verdiklerini söyledi. Hüseyin Baran A, kurşunlanan iş yerinde daha önce çalışan işletme müdürünün kendilerinden "tazminat" adı altında para istediğini savunarak, olayın bununla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

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Beşiktaş’taki korkunç cinayette tazminat iddiası... 10 kişi gözaltına alındı
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