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Giriş Tarihi: 3.8.2023 14:00

Beşiktaş’taki saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta motosikleti üzerinde silahla vurularak hayatını kaybeden saldırının detayları ortaya çıktı. İddialara göre, motosikletli iki kişi bir restorana ateş açtı. Restorandan bulunan bir kişi tarafından buna karşılık verildi. Motosikletten ateş açtığı belirtilen saldırganlardan Sertan Taylan Hayal vuruldu. Ağır yaralanan Hayal hayatını kaybetti. Polis, Hayal’ı vuran kişinin peşine düştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’taki saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Olay dün akşam Beşiktaş'ta Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre motosikletiyle gelen iki kişi, iddilara göre bir restorana doğru ateş açtı. Açılan ateş üzerine, restoranda bulunan bir kişi de şüphelilere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu motosiklette arkada oturan bir kişi vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kimliğinin Sertan Taylan Hayal olduğu belirlenen şüpheli kişi hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada, motosikletliye ateş açarak vuran kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor. Çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren motosikletçi şüphelilerden diğerinin ise olay sonrası motosikleti bırakıp kaçtığı belirlendi.

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Beşiktaş’taki saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı
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