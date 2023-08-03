Beşiktaş’taki saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Olay dün akşam Beşiktaş'ta Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre motosikletiyle gelen iki kişi, iddilara göre bir restorana doğru ateş açtı. Açılan ateş üzerine, restoranda bulunan bir kişi de şüphelilere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu motosiklette arkada oturan bir kişi vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kimliğinin Sertan Taylan Hayal olduğu belirlenen şüpheli kişi hayatını kaybetti.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada, motosikletliye ateş açarak vuran kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor. Çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren motosikletçi şüphelilerden diğerinin ise olay sonrası motosikleti bırakıp kaçtığı belirlendi.