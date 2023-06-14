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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Beşinci kattan düşen genç kızın sır ölümü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşinci kattan düşen genç kızın sır ölümü
İstanbul Küçükçekmece'de 21 yaşındaki Suriye uyruklu Sabah Azezi adlı genç kız, 6 katlı binanın 5. katında bulunan evinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaklaşık 3.5 saat boyunca inceleme yaptı. Polis, genç kızın ablasını ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede polise ifade veren baba ise kızının intihar ettiğini ileri sürdü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Beşinci kattan düşen genç kızın sır ölümü
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