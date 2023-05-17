Beşinci kattan düşen Zeytin’in bacağı kırıldı

Zonguldak merkeze bağlı 467 evlerdeki Mehtap Y. tarafından beslenen 1 yaşındaki Zeytin isimli kedi, beşinci kattan düştü. Mehtap Y., kediyi tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Kedinin kırılan sol ön bacağı alçıya alındı.
Veteriner Hekim Gökmen Koç, evlerinde kedi besleyen vatandaşların pencere ve balkon kapılarını kapalı tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, "Beşinci kattan düşme vakası gece saatlerinde bize ulaştı. Yaptığımız tetkiklerde sol ön bacağında kırık tespit ettik. Ardından hemen ertesi gün ameliyata aldık.