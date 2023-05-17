Beşinci kattan düşen Zeytin’in bacağı kırıldı

Kedinin genel durumu iyiydi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Yaz gelmesiyle birlikte kedilerimiz atlama riski ile karşı karşıya kalabiliyor. Maalesef böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle bu mevsimde camlarımızın balkonlarımızın açık olmamasına dikkat edelim" dedi.