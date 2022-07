Besire anne her bayram evlat yolu gözlüyor

21 yıl önce görücü usulü ile evlenerek boşandığı kocası Ekrem Karaağaç'tan bir erkek çocuğu dünyaya getiren Özyiğit doğumunun üçüncü gününde elinden alınarak nerde olduğunu bilmediği 21 yaşındaki Şahin isimli evladı için mücadelesini sürdürürken, elinde tek kalan oğlunun 3 yaşındaki fotoğrafıyla evlat hasretini bastırmaya çalışıyor. Her bayram evlat yolu gözlediğini belirten Anne Besire Özyiğit şunları kaydetti, ''21 yıl önce görücü usulü ile evlenerek boşandığım eşimden olan oğlumu doğumdan 3 gün sonra benden alındı, o günden sonra bir daha görmedim, kendi imkânlarımla oğlumun 3 yaşındaki fotoğrafına ulaştım. Kim ne derse oraya koşarak araştırıyorum, en son araştırmalarımda ise çevrenin bana dediği Mersinde yurda verilmiş oradan da bir aileye evlatlık olarak verilmiş denildi. Ama tam olarak nerde olduğunu bilmiyorum, her bayram oğlumun hasretiyle yaşıyorum bir an önce devletimizin ve Müge Anlı'nın destekleriyle bulunmasını istiyorum. Birçok kez Müge Anlı'nın programına katılmak için görüşmeler yaptık, Çölyak hastasıyım, sağlık durumun el vermediği için beklemek zorunda kaldım, inşallah yakın zamanda oğlumun bulunmasıyla ilgili mücadelemi sürdüreceğim'' dedi.

HER BAYRAM OĞLUMUN YOLUNU GÖZLÜYORUM

Evlat hasretiyle her bayram oğluna kavuşmak için sabırla bekleyen Besire anne şunları söyledi. ''Yaşım ilerledikçe yüreğim her saat her gün evlat hasretine dayanmıyor, ölüm herkesin başında ben oğlumu görmeden ölürsem göz arkada kalacak. Oğlumu görmek için her türlü girişimlerde bulunuyorum, oğlum ve ailesi de bu olanlardan haberdar ise yüreği evlat hasretiyle yanan anneye destek olsunlar, bir defa göreyim iyi olduğunu bileyim benimle yaşamasın benimle kalmasın hayatını bensiz yaşasın tek isteğim ölmeden önce yüreğimdeki evlat ateşini söndürsünler'' diye konuştu.

OĞLUMUN BULUNMASI İÇİN DESTEK BEKLİYORUM

Vicdan sahibi herkesin oğlumun bulunması yüreği evlat hasretiyle dolu anneye destek vermesini beklediğini belirten Anne Besire Özyiğit şunları ifade etti. ''Oğlumun babası ve ailesi olmak üzere bu konuda oğlumun bulunması için adım atmasını bekliyorum. Defalarca araştırmama rağmen her hangi bir bilgiye ulaşamadım, ama evladımı benden alanlar çocuğun nerde ne yaptığını nerde olduğunu biliyor. Bu konuda en son dava açmayı bile düşünüyorum. Müge Anlı'nın programına katılırsam inanıyorum ki oğlum bulunacak, kimseyi suçlamıyorum sadece tek isteğim evladımı bir kez olsun görmektir'' dedi.