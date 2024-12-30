Beslenme ve Diyet uzmanından yılbaşı beslenme tavsiyesi

Yılbaşı günü özellikle akşamı ağır ve haddinden fazla yeme nedeniyle bazı sağlık sorunlarını da beraber getiriyor. Ziyafetlerini iple çektiğimiz yılbaşı akşamları herkese oldukça cazibeli geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gedik" Yılın son günü sabahı itibariyle sağlıklı beslenme yerine inanılmaz bir iştah kabarttığımız bu özel günleri doya doya ama kilo almadan geçirmek de mümkün. Üstelik ağır yeme atağı geçirilmiş bir özel günün sonuçları sonrasını da etkileyebilir. En son çare olarak ise ertesi gün yaptığımız ağır şok diyetlerini avunma olarak görüyoruz. Yine bu strateji de yarar sağlamaktan çok uzun vadede metabolizmayı yavaşlatarak zarar veriyor.

Akşam yemeğinde ise porsiyon küçültülmesi tavsiyesinde bulunan Gedik, "Genel anlamda akşam yemeğinde kalabalık ve kutlama edasıyla alıştığımız yılbaşı ziyafetlerimizde porsiyonları küçültmek ve her şeyi bir tabağa toplayarak az az yemiş ve tatmin de olarak sofradan ayrılabiliriz. Özellikle ağır yağlı sıcaklar yerine yoğurtlu soğuk meze tabakları bu konuda daha çok yardımcı. Ana yemeklerde de fazlaya kaçmamak diğer yiyecekler için kendinizi zorlamanızı engelliyor. Kalabalık ortamlarda yavaş yemek yemeniz doyma algınızı arttıracaktır. Bu nedenle hazırladığınız o çok çeşitli bir tabak size bütün yemek süresince yetecektir. Kendinizi doymaya ve doymamaya şartlamayın ve stres altına girerek güzel anlarınızı bozmayın."

ÇEREZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Yemekten sonra çerez tüketimi konusunda da tavsiyede bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gedik"İşin tatlı ve çerez boyutu ise bütün gece sürüyor genellikle. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus çerez seçimimiz ve çok paketli gıdaya yönelmemiz. Aşırı tuzlu tüketim sonrası ödem problemi kaçınılmaz oluyor. Tatlı vaktine geldiğimizde ise akşam yemeğini ne kadar erken yersek o kadar iyi. Tatlı ve yemek arasına süre koymak ve bu sürede su ve mineral suyu tüketmek tatlı iştahınıza da kontrol sağlayacaktır. Tatlı demişken yılbaşı tatlılarımızda doğal antioksidanları kullanmamız ise yine vücudun sindirimine yarar sağlayacaktır. Bu noktada özellikle kurkumin kaynağı zerdeçal ve zencefil ile tarçının buluştuğu muazzam yılbaşı kurabiyelerinizi tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kurkumin güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuardır. yani bağışıklık güçlendirici olmasının yanında yağ yakımının hızlanmasına da yardımcı olmaktadır.. zencefil ve zerdeçal kalp sağlığını koruma, alzheimer tedavisi, kanser önleme konularında oldukça etkili bir fonksiyona sahiptir. Kan akış hızınızı düzenler ve vücut ısısının da korunmasına katkı sağlar. Kurkuminin sayısız terapötik faydası arasında antiinflamatuvar, antitümör, antioksidan, antidiyabetik ve antimikrobiyal etkileri öne çıkmaktadır. Ertesi gün için endişelenmenize ise hiç gerek yok. Bol su tüketerek dengeli ve sağlıklı beslenme düzeninize dönmeniz metabolizmanızı ve zihninizi strese sokmaz ve sizi oldukça rahatlatır. Bol su içerek iç dengenizin yerine gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Ufak bir tüyo olarak ertesi gün kahvaltılarınıza roka ve yaş nane dahil ederek midenizi rahatlatıp soğuk algınlığına önlem alabilirsiniz." dedi.