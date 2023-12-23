Besni’nin Sultanları durdurulamıyor

Müsabakının başından sonuna üstün bir oyun sergileyerek deplasmanda ev sahibi Merinos Gençlikspor takımını 3-0 yenmeyi başaran Besni Gençlikspor takımı ligdeki 5. Galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı.

Takım olarak her geçen gün daha iyi performans sergilediklerini ve grupta na mağlup bir şekilde lider olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Besni Gençlikspor kulübü başkanı Metehan Adıgüzel; "Sezon başından bu yana üst üste almış olduğumuz galibiyetlerin rehavetine kapılmadan her müsabakaya aynı hırs ve ciddiyetle çıkıp müsabakaları kazanmaya devam ediyoruz. Son olarak deplesmanda Merinos Gençlikspor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattık ve elde etmiş olduğumuz 15 puanla liderliğimizi sürdürüyoruz. Bizlere bu güzellikleri yaşatan teknik heyet ve Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.