Beştaş’ın beli kırıldı Ankara’ya sevk edildi

Erzurum'da HDP'nin 1. Sıra milletvekili adayı HDP Grup Başkan vekili Meral Danış Beştaş, trafik kazası geçirdi. Erzurum'da seçim koordinasyon merkezini açtıktan sonra Karayazı ilçesine giden Beştaş, dönüş yolunda aracı şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Beştaş'a ilk müdahale Karayazı ilçesinde yapıldı. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Beştaş tedavi altına alındı. Belinde kırık olduğu tespit edilen Beştaş, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.