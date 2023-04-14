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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:07 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:30

Beştaş’ın beli kırıldı Ankara’ya sevk edildi

Erzurum’da aracı şarampole yuvarlanan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Beştaş’ın beli kırıldı Ankara’ya sevk edildi

Erzurum'da HDP'nin 1. Sıra milletvekili adayı HDP Grup Başkan vekili Meral Danış Beştaş, trafik kazası geçirdi. Erzurum'da seçim koordinasyon merkezini açtıktan sonra Karayazı ilçesine giden Beştaş, dönüş yolunda aracı şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Beştaş'a ilk müdahale Karayazı ilçesinde yapıldı. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Beştaş tedavi altına alındı. Belinde kırık olduğu tespit edilen Beştaş, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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Beştaş’ın beli kırıldı Ankara’ya sevk edildi
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