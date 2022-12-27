Beste’yi bıçaklayan caninin ifadesi ortaya çıktı: Rastgele savurmuş!

'BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM'

Kenan Yavaş, 23 Aralık günü saat 20.00 sıralarında küçük oğlunun kendisini aradığını belirtip, annesinin benimle konuşmak istediğini söyledi. Yavaş, "Bunun üzerine Beste'yi aradım. Telefonda çıkan tartışma neticesinde Beste bana 'Aşağı in, geliyoruz' dedi ve küfretti. Apartın merdiveninde beklediğim sırada Mert ile Beste'yi marketin önünde gördüm. Mert'in elinde sopa olduğunu görünce kendimi korumak amacıyla aparta geri girdim. Bıçak alıp, belime koydum. Yanlarına gidince Mert, elindeki sopa ile başıma vurdu. Bunun üzerine nevrim döndü ve belimdeki bıçağı çıkardım. Rastgele savurmaya başladım. Bıçağın kime isabet ettiğini bilmiyorum. Mert elindeki sopa ile bana vurmaya devam etti. Tekrar aparta döndüm. Bıçağın üzerindeki kanı, kendi kanım sandığım için yıkayıp, odamda kullandığım ahşap şifonyerin içine koydum. Sonra zaten polislere de bıçağı rızam ile teslim ettim. Bıçağı belime koymuştum" dedi.



'BESTE BANA HİÇ VURMADI'

Yavaş, herhangi birini öldürme niyeti olmadığını öne sürerek "Sadece kendimi savundum. Beste ile yaptığımız telefon görüşmesinde beni 'Mert ile çok mutluyum. İyi ki senden ayrılmışım, onunla daha iyi ilişki yaşıyorum' gibi kelimeler de söyledi. Böyle bir olay olmaması gerekiyordu. 2 çocuğunun annesidir. Beste bana hiç vurmadı. Çok pişmanım" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.