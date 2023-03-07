Beton blok taşıyan tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü

İzmir-Aydın Otoyolu Buca ayrımı yakınlarında sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, İzmir'den Aydın istikametine giden Mehmet Veli Korkmaz (61) idaresindeki kamyon ile aynı yönde giden C.Y.'nin (43) kullandığı köprü viyadüğü ayağı taşıyan tıra arkadan çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kamyon sürücüsü Mehmet Veli Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.