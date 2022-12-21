Beton direğin altında kalmıştı... Minik Yusuf toprağa verildi

Kocaeli'nin Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak üzerinde meydana gelen olayda 6 yaşındaki Yusuf Khalaf, evinin karşısındaki arsada üst üste bulunan beton direklerin arasında oyun oynadığı esnada beton direklerden biri hareket ederek yuvarlanmaya başladı. Yusuf Khalaf yuvarlanan direklerin arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Khalaf, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ağır yaralanan Khalaf, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu İbrahim ile Hanna Khalaf çiftinin 6 çocuğundan biri olan Yusuf Khalaf'ın cenazesi hastane morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kullar Mahmutpaşa İlkokulu 1.sınıf öğrencisi olan Yusuf Khalaf'ın cenazesi Kullar Mahmutpaşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.