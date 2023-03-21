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Giriş Tarihi: 21.3.2023 09:44 Son Güncelleme: 21.3.2023 10:10

Beton kalitesi yüzünden kavga ettiği şantiye şefini öldürdü

İstanbul Avcılar’da beton mikseri şoförü olarak çalışan Mehmet Raşit Koruli,(42) inşaata getirdiği betonun kalitesi konusunda tartıştığı inşaatın şantiye şefi Vedat Acar’ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Koruli’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beton kalitesi yüzünden kavga ettiği şantiye şefini öldürdü

Avcılar'da yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mehmet Raşit Koruli, bir beton firmasında beton mikseri şoförü olarak çalışıyordu. Geçen çarşamba günü, saat 17.45 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir inşaata beton götürdü. İnşaatın şantiye şefi Vedat Acar'la arasında beton kalitesi yönünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Raşit Koruli, mikser aracına girerek bıçağı aldı ve Vedat Acar'ın kulak arkasına sapladı. Acar kanlar içinde yere yığıldı. Acar, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Koruli, emniyetteki ifadesinde, "ben bir beton firmasında mikser şoförü olarak görev yapıyorum.



İnşaat şantiyesine betonu götürdüm oradaki şantiye şefi ile aramızda beton kalitesi meselesinden tartışma çıktı. Ardından bana küfür edip kafa attı. Ardından olay yaşandı" dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vedat Acar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen geçen cumartesi günü hayatını kaybetti.

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Beton kalitesi yüzünden kavga ettiği şantiye şefini öldürdü
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