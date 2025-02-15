Beton mikseri faciası: 2 ölü

Çekmeköy'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Pendik-Şile karayolunda Şile istikametinde ilerleyen Ersin Y. yönetimindeki beton mikseri, Ömerli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada seyir halinde olan bir ciple çarpışan araç, ardından şarampole devrildi. Cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. hayatını kaybederken, yaralanan İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. hastaneye kaldırıldı.