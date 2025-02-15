Haberler Yaşam Haberleri Beton mikseri faciası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 16.2.2025

Beton mikseri faciası: 2 ölü

Beton mikseri faciası: 2 ölü
Çekmeköy'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Pendik-Şile karayolunda Şile istikametinde ilerleyen Ersin Y. yönetimindeki beton mikseri, Ömerli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada seyir halinde olan bir ciple çarpışan araç, ardından şarampole devrildi. Cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. hayatını kaybederken, yaralanan İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. hastaneye kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beton mikseri faciası: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA