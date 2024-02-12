Beton mikseri hamile kadını ezdi

İstanbul Atasehir'deki feci kaza, Kayışdağı Caddesi üzerinde Darülaceze Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Beton mikseri, cadde üzerinde mendil satan 25 yaşlarındaki Asya Sarmaşık'ı ezdi. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazada kadın ve karnındaki bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından genç kadın ve bebeğinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.