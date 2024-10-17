Beton mikseri Hamza’yı ezdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde okuldan çıkan ilköğretim okulu 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ, bisikletiyle Kardeş Kentler Caddesi'nden evlerine giderken, caddeden sağ taraftaki Karadoğan Sokağa dönen Mustafa T.'nin (23) kullandığı beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Hamza'nın öldüğünü belirledi. Kazayı duyunca olay yerine koşan küçük çocuğun anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Hasan Hamza'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bisikleti çekiciye yüklendi. Bu manzara karşısında çevredeki vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü Mustafa T. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.