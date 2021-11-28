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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:48 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:51

Beton mikseri ile minibüs çarpıştı 1 ölü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı 1 ölü

Kayseri'de beton mikseri ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu medyada gelen kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkez Kocasinan İlçesi Talatpaşa Mahallesi 63096. Cadde üzerinde meydana gelen kazada M.D'nin kullandığı beton mikseri ile Mevlüt Oğuzhan (50) idaresindeki minibüs çarpıştı.

Tali yoldan caddeye çıkan minibüs beton mikserinin çarpması sonucu bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazaz sonrası olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs içerisinde sıkışan sürücü Mevlüt Oğuzhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser şoförü M.D polis tarafından gözaltına alınırken, Mevlüt Oğuzhan'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri ise sürekle kazaların meydana geldiği yolda belediye tarafından trafik lambası yada hız kesiciler konularak tedbir alınmasını istedi.

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Beton mikseri ile minibüs çarpıştı 1 ölü
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