Beton mikseri ile tramvay çarpıştı

Tramvay ile beton mikserinin karıştığı kaza saat 16.30 sıralarında, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce de birçok kez tramvay kazalarının yaşandığı bölgede tramvay yolundan geri manevra ile sokağa giren İsmail Hakkı Akça'nın kullandığı beton mikseri, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla çarpıştı.

Çarpmayla birlikte tramvayın camları kırılırken yolcular tahliye edildi. Seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza şokuyla panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.