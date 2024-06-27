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Giriş Tarihi: 27.6.2024 20:48 Son Güncelleme: 27.6.2024 20:52

Beton mikseri motosikleti ezdi: 2 ölü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde beton mikseriyle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Beton mikseri motosikleti ezdi: 2 ölü

Kaza, Antakya-Samandağ yolu üzerinde meydana geldi. Beton mikseri, 59 yaşındaki Ali K. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü Ali K. ve motosikletin arka koltuğunda olan 60 yaşındaki Makbule Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Beton mikseri motosikleti ezdi: 2 ölü
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