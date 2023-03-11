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Giriş Tarihi: 11.3.2023 18:41 Son Güncelleme: 11.3.2023 20:03

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Sultangazi'de yağışlı havadan dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri aydınlatma direğine çarptıktan sonra seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada iki kişi yaralandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi istikametinde seyir halinde olan beton mikseri, kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçerek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, seyir halindeki otomobil üzerine devrildi.

Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
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