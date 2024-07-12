Beton mikseri yayalara çarptı: 2 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Y.T.'nin kullandığı beton mikseri, D-400 karayolunun Zeytinli Mahallesi mevkiinde, yolda yaya olarak yürüyen Yılmaz Altungül (64) ve Timur Demir'e (46) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis beton mikseri sürücüsü Y.T.'yi gözaltına aldı. Erzincan'da, Hüseyin U.'nun kullandığı otomobil, Erzincan-Refahiye karayolunun Yurtbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunanlardan Behçet Atay'ın (57) öldüğü kazada, sürücü ile birlikte ikisi çocuk 6 kişi yaralandı. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan arpa yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Tekin öldü.Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Süleyman Yaldız (72) öldü. İnebolu ilçesinde ise Kadir K.'nın kullandığı yolcu otobüsünde, seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüste bulunan 10 yolcu ve 4 mürettebat, yangını fark edince kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede otobüsü saran alevlere, itfaiye müdahale etti. Ancak alevler söndürüldüğünde geriye demir yığını kaldı.