Haberler Yaşam Haberleri Beton mikserinin altında kalan anne öldü, çocukları kurtuldu
Giriş Tarihi: 17.3.2023 17:56 Son Güncelleme: 17.3.2023 18:02

Beton mikserinin altında kalan anne öldü, çocukları kurtuldu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 29 yaşındaki Güler Esen,beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken çocuklar yara almadan kurtuldu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beton mikserinin altında kalan anne öldü, çocukları kurtuldu

Feci kaza, saat 14.00' sıralarında Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Biri 8, diğeri 6 yaşındaki 2 çocuğunu okuldan almaya giden Güler Esen, dönüş yolunda Cebeci Caddesi'nde karşıya geçmeye çalıştı. Çocuklarının elini tutarak yolun karşısına geçen Esen, kızlarıyla beraber 34 NG 9305 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazada çocuklar tekerleğin altında kalmadığı için yara almadan kurtuldu ancak mikser anne Güler Esen'in üzerinden geçti.

Çevredekiler kazadan sonra ayağa kalkan çocukları olay yerinden uzaklaştırdı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.



'BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA, "ÜZÜCÜ VE ACI BİR KAZA"
Kazanın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'da olay yerine geldi. Usta kazayla ilgili, "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor.Acı ve üzücü bir kaza " dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm kredisi açıklandı! 0,79 faizle kişi başına 1 milyon 250 bin TL
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
6'lı koalisyonda yeni kriz! İyi Parti seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu'na yer vermedi
Kayıp Fatma’dan acı haber! 1 aydır her yerde aranıyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beton mikserinin altında kalan anne öldü, çocukları kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA