Beton mikserinin altında kalan anne öldü, çocukları kurtuldu

Feci kaza, saat 14.00' sıralarında Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Biri 8, diğeri 6 yaşındaki 2 çocuğunu okuldan almaya giden Güler Esen, dönüş yolunda Cebeci Caddesi'nde karşıya geçmeye çalıştı. Çocuklarının elini tutarak yolun karşısına geçen Esen, kızlarıyla beraber 34 NG 9305 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazada çocuklar tekerleğin altında kalmadığı için yara almadan kurtuldu ancak mikser anne Güler Esen'in üzerinden geçti.

Çevredekiler kazadan sonra ayağa kalkan çocukları olay yerinden uzaklaştırdı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.





'BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA, "ÜZÜCÜ VE ACI BİR KAZA"

Kazanın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'da olay yerine geldi. Usta kazayla ilgili, "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor.Acı ve üzücü bir kaza " dedi.