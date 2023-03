Betonu elle dökülen cami asrın felaketinde hasar almadı

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde, pek çok cami de hasar alırken, Dulkadiroğlu ilçesinin Budaklı mahallesinde bir kuyumcu ustasının, o dönem tedavülde olan 10 bin liralık banknot üzerindeki Mimar Sinan'a ait Selimiye Camisi'nin resminden esinlenerek çizdiği plana göre yapılan ve mahalleli tarafından betonu elle dökülen caminin hasar almaması dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden kuyumcu Sadi Şekerli öncülüğünde yapılan caminin yapım sürecini Şekerli'nin oğlu Eşref Şekerli şöyle anlattı:"Eskiden bu mahallede oturuyorduk. Burada eski bir cami vardı ama tarihi değeri yoktu. Babam ve mahalleden gönüllü arkadaşları bu camiyi yıkıp yerine yenisini yapmaya karar verdiler. Yıl 1985. Üç beş gün içerisinde cami yıkıldı, babamı müftülükten arayıp yenisini ne zaman yapacağını sordular. O da bir yıl dolmadan bitireceğini söyledi. O zamanın müftüsü rahmetli Ali Rıza Kırboğa, gerçek bir hoca efendi ve iyi bir Müslümandı. Babam henüz 38 yaşındaydı. 'Oğlum bu işi yapmak zordur. Nereden para toplayacaksın? Bir yılda nasıl bitireceksin?' şeklinde nasihat edip kendisi de bu caminin bir an önce bitirilmesi için gayret etmişti. Babam genç yaşta olmasına rağmen insanlar fazlasıyla güvenirlerdi. Camiyi bitirmek için gerekli parayı toplamak O'nun için hiç zor olmadı. Gittiği her yerde insanlar destek oldular. Babam o dönem tedavülde bulunan 10.000 TL üzerindeki Mimar Sinan'a ait caminin resmini dükkanda kara kalem ile kendi eliyle çizip büyük bir kağıda aktardı ve bu caminin küçük bir örneğini buraya yaptı. Kendisi iyi bir kuyumcu ustası ve estetik anlayışı çok iyi, sanatkâr bir insan olduğu için bunu çizmek O'na hiç zor gelmedi. Cami bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bitti. Eski camiden geriye sadece minare kalmıştı. Minare haricindeki her yer değişmiş, yenilenmişti."

Depremden sonra ilk merak ettiğim şeyin babasının öncülük ettiği ve bizzat ilgilendiği camileri kontrol etmek olduğunu ifade eden Şekerli" O dönem hazır beton olmadığı için kubbe betonu tenekelerle elle dökülüyordu. Yine de bu camide hiçbir hasar yok, sadece minare yıkılmış. O da söylediğim gibi babamın yaptığı bir imalat değil. Çok sayıda caminin yıkıldığı bu asrın felaketinde elhamdülillah camide hasar yok. Mimar Sinan gibi ustaların yaptığı eserlerin fotoğrafları bile ilham veriyor, dikkatli ve özenli yapılan işler ayakta kalıyor."dedi