Haberler Yaşam Haberleri Betül’ün acı kaderi
Giriş Tarihi: 1.4.2023

Betül’ün acı kaderi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Betül’ün acı kaderi
Depremde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Betül Nur Şahin'in (20) ailesiyle yaşadığı ev hasar gördü. Aile, bir süre okulda kaldıktan sonra tekrar evlerine döndü. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Betül Nur, 10 Mart günü deprem nedeniyle giremediği dersin notlarını almak için arkadaşıyla görüşmek üzere evden çıktı.



Diyarbakır- Elazığ çevre yolu üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde arkadaşının yanına gitmek için karşıya geçtiği sırada tıp öğrencisi F.İ.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. F.İ., 112 Acil Servis'i arayarak ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız 12 saat sonra iç kanama nedeniyle yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın üst geçidi kullanmadığı ve kusurlu olduğu belirtilirken F.İ., yurtdışı yasağı uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SABAH'a konuşan anne Fatma Şahin, kızının mezar taşına gelin duvağı bağladığını belirterek, "Kızımın öğretmenlik hayalleri vardı. Kaza kızımı benden alırken, hayatımızı da kararttı. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
SON DAKİKA | Elazığ'da dehşete düşüren olay! Aynı evde 6 kişi ölü bulundu
SON DAKİKA | İYİ Parti İl Başkanlığına yönelik 'silahlı saldırının' aslı ortaya çıktı: İşte o kurşunun sebebi
Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini özetlediği sözleri gündem oldu: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
Son Dakika Haberi: İlk Togg'ların teslim tarihi belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Betül’ün acı kaderi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA