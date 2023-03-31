Betül’ün acı kaderi

Depremde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Betül Nur Şahin'in (20) ailesiyle yaşadığı ev hasar gördü. Aile, bir süre okulda kaldıktan sonra tekrar evlerine döndü. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Betül Nur, 10 Mart günü deprem nedeniyle giremediği dersin notlarını almak için arkadaşıyla görüşmek üzere evden çıktı.Diyarbakır- Elazığ çevre yolu üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde arkadaşının yanına gitmek için karşıya geçtiği sırada tıp öğrencisi F.İ.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. F.İ., 112 Acil Servis'i arayarak ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız 12 saat sonra iç kanama nedeniyle yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın üst geçidi kullanmadığı ve kusurlu olduğu belirtilirken F.İ., yurtdışı yasağı uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SABAH'a konuşan anne Fatma Şahin, kızının mezar taşına gelin duvağı bağladığını belirterek, "Kızımın öğretmenlik hayalleri vardı. Kaza kızımı benden alırken, hayatımızı da kararttı. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.