BEÜ rektörü, Alaplı MYO kampüsünü ziyaret etti

Ziyarette konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr.Mustafa Çufalı, köklü mazisiyle Alaplı MYO'nun Türkiye'nin sayılı Meslek Yüksekokulları'ndan biri olduğunu belirterek, kampüs içindeki atölye, laboratuvar, yurt, sosyal ve sportif imkanların bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yeni akademik dönem öncesi MYO binası ve laboratuarlarında incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Çufalı akademik personelle de bir toplantı gerçekleştirdi. Mesleki ve teknik eğitimin öneminden bahseden Rektör Çufalı, pandemi sürecinde ve devamında yüz yüze eğitimi başarıyla uygulayan başta Alaplı MYO Müdürü Dr. Öğretim üyesi Ahmet Oturak olmak üzere tüm akademik ve idari personeli tebrik ederek yeni akademik dönemde başarılar diledi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.