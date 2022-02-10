BEÜ rektörü, Alaplı MYO kampüsünü ziyaret etti

Yeni akademik dönem öncesi MYO binası ve laboratuarlarında incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Çufalı akademik personelle de bir toplantı gerçekleştirdi. Mesleki ve teknik eğitimin öneminden bahseden Rektör Çufalı, pandemi sürecinde ve devamında yüz yüze eğitimi başarıyla uygulayan başta Alaplı MYO Müdürü Dr. Öğretim üyesi Ahmet Oturak olmak üzere tüm akademik ve idari personeli tebrik ederek yeni akademik dönemde başarılar diledi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.