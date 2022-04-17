Beyaz Bengal Kaplanı Gaziantep’te

Bengal kaplanlarının her 10 bin doğumdan birinde beyaz yavru doğurduğunu söyleyen Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Türkiye'de tek olan yavrunun Gaziantep'e getirmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yüzlerce türden binlerce hayvana ev sahipliği yaptığını söyleyen Özsöyler, "Hayvanlar burada türlerine ve coğrafi yaşam koşullarına en yakın koşullar oluşturularak bakılıyor" dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine ev sahibi yaptıklarını belirterek, "Hayvanat bahçemiz şehrimiz bölgemiz ve Türkiye'nin her tarafından yoğun ilgi görüyor. Burada hayvanlara en iyi şekilde bakıldığı için beslenmesi yasak olan hayvanlar bulunduğunda ilk gönderilecek adres olarak burası akla geliyor" diye konuştu.

Tavuk eti ve sütle beslenen yavru kaplana Kartopu adı verildi. Hayvanat bahçesinde kendisi için özel olarak hazırlanan bölüme konulan Kartopu'nun yazlık ve kışlık olmak üzere zaman geçirebileceği iki ayrı alan bulanıyor.