Beyaz eşya satıcısının boğazını keserek öldüren zanlılar tutuklandı

Olay, 15 Mayıs'ta Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, hurma bahçesinde çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a (35) ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baysal'ın son olarak Hazar Çevik (23) ile görüldüğünü belirledi. Çevik'in, olaydan önce arkadaşı Sercan Öztep (39) ile buluşup, Baysal'ı da Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdıkları, daha sonra da hafif ticari aracına binip, cinayeti işledikleri saptandı. Daha sonra cesedi bahçeye atıp, üzerini de ağaç dallarıyla örttüğü tespit edildi. Zanlı Çevik suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Katil zanlısı Hazar Çevik'in emniyetteki ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim. Bana küfretti. Sinirlendim ve boğazına sarılıp bıçakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Çevik, burada ifadesini değiştirip cinayeti kendisinin işlemediğini arkadaşı Sercan Öztep'in gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Öztep de gözaltına alındı. Suçu birbirlerinin üzerine atan Çevik ve Öztep tutuklandı.