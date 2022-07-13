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Giriş Tarihi: 13.7.2022 12:54 Son Güncelleme: 13.7.2022 13:08

Beyaz haşhaş 2,5 yıl sonra Hindistan seferine çıktı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden beyaz haşhaş 2,5 yıllık aranın ardından Hindistan seferine çıktı. Türkiye, 2022 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Hindistan’a 15 bin 712 ton beyaz haşhaş ihraç ederken, 67 milyon 380 bin dolar döviz geliri elde etti.

ERTAN GÜRCANER
Beyaz haşhaş 2,5 yıl sonra Hindistan seferine çıktı

2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatı 2022 yılının ocak-haziran döneminde Hindistan pazarının açılmasıyla birlikte yüzde 923'lük rekor artışla 81 milyon dolara tırmandı.

2.5 YILDIR KESİNTİYE UĞRAMIŞTI

Türk beyaz haşhaşının en büyük ihraç pazarının Hindistan olduğu bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, pandemi nedeniyle 2,5 yıl kesintiye uğrayan ihracatın 2022 yılı mayıs ayında tekrar başladığı bilgisini paylaştı. Hindistan tarafından ilk başta 17 bin 500 ton kota aldıklarını aktaran Öztürk, "Hindistan 9 Mayıs 2022 – 9 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 bin 746 ton beyaz haşhaş ihracatına onay verdi. Kotanın yüzde 90'ını kullanabildik. Karşılığında da ülkemize 67,3 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. 2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatımız, 2022 yılında Hindistan'a ihracat yolunun açılmasıyla birlikte yüzde 923'lük artışla 81 milyon doları aştı. Haşhaş üreticilerimiz ve ihracatçılarımız 2,5 yıl aranın ardından büyük bir mutluluk yaşadı."


Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk

RAKAMLARLA HAŞHAŞ

Türkiye'nin haşhaş tohumu ihracatının 75,5 milyon dolarlık dilimi beyaz haşhaş olurken, mavi haşhaş ihracatı 5,5 milyon dolar, sarı haşhaş ihracatı 87 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Hindistan'dan sonra en çok haşhaş tohumu ihraç edilen ülkeler 4 milyon dolarla Nepal, 1,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu.

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Beyaz haşhaş 2,5 yıl sonra Hindistan seferine çıktı
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