Vücuda hastalık veya enfeksiyon bulaşma durumunda en büyük güç kaynağı beyaz kan hücreleri olacaktır. Bunun sebebi hastalıkla savaşıp, mikropları yok etmeye çalışan güçlü bir sistem olmasından gelir. Eğer bir insan vücudunda beyaz kan değeri olması gereken seviyedeyse bağışıklık sistemi ve bünyesi hastalıklara karşı daha dayanıklı olacak, enfeksiyon bulaşma ihtimalinde hastalığı daha çabuk atlatacaktır. Fakat eğer beyaz kan değeri olması gereken seviyeden düşükse durum daha farklı olacaktır. Bağışıklık sistemi için büyük bir önem taşıyan beyaz kan düşüklüğü neden olur, beyaz kan düşüklüğü hangi hastalıklara yol açar soruları da pek çok kez soruluyor.

Beyaz Kan Düşüklüğü Neden Olur?

Beyaz kan düşüklüğü nedenlerinin başında bazı kanser hastalıkları, lupus hastalığı ve iç organlarda meydana gelen hastalıklar sıralanabilir. Bu hastalıklar nedeniyle vücutta kanda yeterince beyaz kan üretilemez, sonuç olarak beyaz kan hücrelerinin sayısı azalır. Beyaz kan düşüklüğünün bir diğer nedeni de yetersiz, düzensiz veya sağlıksız beslenme sebebiyle bağışıklık sisteminde düşüş meydana gelmesi, dolayısıyla beyaz kan hücrelerinin düşüşe geçmesidir.

Beyaz Kan Düşüklüğü Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Normal seviyede olması bağışıklık sisteminin güçlü olduğuna işaret eden beyaz kan hücreleri, kanda düşük seviyede bulunduğunda ise vücudun bağışıklığını düşürüyor. Bu da vücudun hastalıklara karşı daha korunmasız ve güçsüz olduğu anlamına geliyor. Lökopeni olarak adlandırılan beyaz kan düşüklüğü bu hastalıkların başında gelmekle beraber, çoğu enfeksiyon ve tüberküloz riski de artmış oluyor.