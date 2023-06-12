"Beyaz Kelebek" operasyonu ile toplanan yardım paralarına el konuldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde 21 Haziran 2022'de hayatını kaybeden SMA Tip-1 hastası 4 yaşındaki Mustafa Yağız G. ölümünden sonra yasal olmayan yollardan toplanan yardım paralarının başka hesaplara aktarılması ve kullanılmasına ilişkin anne Didem A.G. ile cezaevinde tutuklu baba Gökhan G'in yanı sıra, 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bin ABD doları, çeşitli senetler ile yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.

26-26 MİLYON LİRA TOLANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde oturan Didem A. ve Gökhan G.. çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa Yağız, 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, 9 aylık Mustafa'ya Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olduğunu öğrendi. Çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı. Bir süre sonra baba Gökhan G. 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. 4 çocuğuyla bir başına kalan anne Didem A. ise Mustafa için işinden ayrıldı. Ailesi, Mustafa Yağız'ın yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı. Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile, yasal izin olmadan bir yardım kampanyası daha başlattı. Yardımseverlerin gönderdiği 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı.

MUSTAFA YAĞIZ HAYATINI KAYBETTİ

Gönüllülerin durumu fark etmesi ile toplanan paranın valilik hesabına aktarılması istendi ve kampanya durduruldu. Bu sırada Almanya'da yaşayan bir iş insanı tedavi için eksik kalan 7 milyon TL'yi vereceğini söyledi. Ancak iş insanı vereceği paranın valilik hesabına aktarılmasını istedi. Para aktarılamayınca iş insanı yardımdan vazgeçti. Mustafa Yağız ise 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

İddialar sonrası savcılıkta ifadesi alınan Didem G., yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangında kül olduğunu iddia etti. Daha sonra Didem G., katıldığı bir TV programında savcılara yalan ifade verdiğini, paranın kendisi tarafından çekilip kocasının bir arkadaşına verildiğini, paralarla lüks araçlar alınıp, oto galeri ve oto yıkama iş yerlerinin açıldığını anlattı. Polis, 9 Aralık 2022'de Didem G'i canlı yayında gözaltına alıp, sorgulamak üzere Antalya'ya getirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Hayatını kaybeden Mustafa Yağız G'in tedavisi amacıyla valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında cezaevinde olan baba Gökhan G. hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca toplanan yardım paralarını kullandığı belirlenen 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'inin yakalanması için polis ''Beyaz Kelebek' adı verilen operasyonu başlattı.

Operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bin ABD doları, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartların yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilecek.