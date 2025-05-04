Beyaz Kelebekler, Trafikte Haklarım Derneği’nin “Son Yolculuk” projesi için bir arada

1964 yılında altı genç liselinin bir araya gelmesiyle kurulan Beyaz Kelebekler, kısa sürede enerjileri, beyaz kostümleri ve sahne performanslarıyla Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri haline geldi. Ancak 19 Ocak 1970 gecesi yaşanan trajik bir trafik kazası, kelebeklerin kanadını kırdı.

Adapazarı'nda verecekleri konser için yola çıkan Beyaz Kelebekler grubunun içinde bulunduğu otomobil, şoförünün yaptığı trafik kuralı ihlali sonucu bir kamyonetle çarpışarak şarampole yuvarlandı. Bu trajik kazada, grup üyelerinden Behzat Kutlubağ (26) ile Rıfat (25) ve Altan (27) Eke kardeşler hayatını kaybetti. Ülkü Üst ve Bülent Ortaç ise yaralandı. Türkiye, ertesi sabah bu acı haberi manşetlerden öğrendi.

YILLAR SONRA "SON YOLCULUK" KAMPANYASINDA BULUŞTULAR

Beyaz Kelebekler grubunun hayatta kalan üyeleri, kazadan 55 yıl sonra, Trafikte Haklarım Derneği'nin Karayolu Trafik Haftası kapsamında başlattığı "Son Yolculuk" kampanyası için bir araya geldi. Kampanya kapsamında hazırlanan televizyon ile sosyal medya mecralarında yayımlanmaya başlayan dört öncelikli yayın videosu, izleyicileri bir kez daha o geceye tanıklık ettiriyor. Grup üyeleri, bu projeyle hayatını kaybeden arkadaşlarını anarken, aynı zamanda sürücülere trafik kurallarına uymaları için güçlü bir çağrıda bulunuyor.

"TRAFİK KAZALARININ %89'U SÜRÜCÜ KUSURUNDAN KAYNAKLANIYOR"

Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, Türkiye'deki trafik kazalarının endişe verici / acı tablosuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki ben de, Beyaz Kelebekler gibi milyonlarca trafik mağdurundan biriyim. Kurallara uymayan sürücüler yüzünden sevdiklerimi kaybettim. Kız kardeşim ve yeğenim ölümden döndü, yaralandı. Tam da bu nedenle, dernek olarak 10 yıldır trafikte yaşanan kazalara ve can kayıplarına "dur" demek için mücadelemizi sürdürüyoruz."



Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "2015 yılından bu yana Türkiye'de trafik kazalarında 60 binden fazla canımızı kaybettik. Yaklaşık 3 milyon kişi ise yaralandı. Acı gerçek şu ki, bu kazaların %89'u sürücü kusurlarından kaynaklanıyor. Yani her 10 kazadan 9'u, sürücü hatası nedeniyle gerçekleşiyor. Aşırı hız, şerit ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, hatalı dönüşler, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali en sık karşılaşılan ve ölümle sonuçlanabilen sürücü hatalarının başında geliyor. Bu veriler, trafik kazalarının büyük ölçüde insan hatasından kaynaklandığını ve sadece kurallara uyarak pek çoğunun önlenebileceğini açıkça ortaya koyuyor.

"YOLCULUKLARIMIZ DEĞİL, KAZALAR SON BULSUN"

Kazadan yaralı kurtulan grup üyeleri, o kara gecenin etkilerini hâlâ derinden hissettiklerini belirterek, yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi:

Grubun kurucu üyesi Bülent Ortaç, "Konser için yola çıkmıştık, çok neşeliydik. Yorgunluktan uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda, arabamız alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat'ı kaybettiğimizi o an fark ettim. İlk olarak Ülkü'yü arka camdan çıkardım, sonra kendim çıktım. Gerisini hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım. Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun" dedi.

"YARALI OLARAK KURTULDUK"

Grubun Solisti Ülkü Üst Sarpkan "Kaza çok korkunçtu. Aracın hızla gittiğini hatırlıyorum ama kazaya sebep olan şoförün hangi kuralı ihlal ettiğini bilemiyorum. Bülent sağ olsun, beni araçtan çıkardı ve yaralı olarak kurtulduk. Ancak hayatlarının baharında üç arkadaşımızı kaybettik. Kazanın ertesi günü yeni plağımız çıktı. Gazetelerde kazanın haberleri ve plak reklamlarımız aynı sayfalarda yer aldı. Oysa o şoför kurallara uysaydı, hayallerimiz ve şarkılarımız yarım kalmazdı."

"TRAFİK KURALI İHLALİNİN TARİFSİZ ACILARA NASIL DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Grubun Kurucu Üyelerinden Ender Akacan ise duygularını ve yaşananları şöyle ifade etti: "Biz öndeki araçtaydık. Konser yerine vardığımızda sahne için hazırdık ama ne gelen vardı ne de giden. "Nerede kaldılar?" diye söylenirken, bir telefon geldi. Telefonu açan görevli, "Ne? Üç kişi ölmüş mü?" dedi. Sonra bana dönüp, "Sizden üç kişi ölmüş" dedi. Ağlaya ağlaya hastaneye gittik ve acı gerçeği öğrendik. Bir trafik kuralı ihlalinin tarifsiz acılara nasıl dönüştüğünü çok iyi biliyorum. Ne olur kurallara uyalım."

MURAT EVGİN, KAMPANYA İÇİN "SEN GİDİNCE"Yİ YENİDEN DÜZENLEDİ

"Son Yolculuk" kampanyası, İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, Blok D Prodüksiyon ve birçok önemli kurumun desteğiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında, anneannesi ve dedesini bir trafik kazasında kaybeden müzisyen Murat Evgin, grubun unutulmaz şarkılarından "Sen Gidince"yi yeniden düzenledi. Bu kampanya ile sürücülerin trafik kurallarına uyulmasının can kayıplarını önlemedeki hayati rolüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Trafikte Haklarım Derneği'nin Başkanı Yasemin Usta, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek şu çağrıyı yaptı : "Daha güvenli bir trafik için herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz. Ayrıca, #SonYolculuk etiketiyle kampanya videolarımızı paylaşarak yaratmak istediğimiz farkındalığa desteklerinizi bekliyoruz."

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