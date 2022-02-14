Haberler Yaşam Haberleri Beyaz kıta’da saha çalışmaları başladı
Giriş Tarihi: 15.2.2022

Beyaz kıta’da saha çalışmaları başladı

Beyaz kıta’da saha çalışmaları başladı

20 kişilik sefer ekibimiz, 21 gün süren zorlu yolculuk sonrası 2 tonluk lojistik malzemeyle geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Antarktika’daki Dismal Adası’na ulaştı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK
MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapılan 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı. Türk bilim ekibi, Antarktika kıtasına vardıktan sonra Bulgaristan istasyonunun bulunduğu Livingston Adası'nın ardından Bransfield Boğazı'nı aşarak önce Gerlanche Boğazı, sonra Lemarie Kanalı ve Penola Boğazı'nı geçerek güneye doğru ilerledi. Penola Boğazı ve Grandidier Kanalı'nda bulunan büyük ve parçalanmış buz dağları, geminin düz bir hatta ilerlemesini zorlaştırdı. Buz kütleleri ve buzdağlarının arasında seyir yapan Betanzos gemisi, buz kütlelerinin yoğun olduğu alanlarda hızını düşürerek gemi üzerinde bulunan ve buzları gözleyen özel ekibiyle bu noktalardan sorunsuz olarak geçti.



ZORLU HAVA ŞARTLARI
Antarktika için olağan hava şartları ve sıcaklığın sıfır derecenin altında bulunması, sefer katılımcıları için kimi zaman zorlayıcı oldu. 100 km/s'i aşan rüzgâr hızıyla seyre devam eden gemi, 10 Şubat'ta Harita Genel Müdürlüğü'nün işletmekte olduğu GNSS istasyonunun bulunduğu Dismal Adası'na vararak çalışmalarına başladı. Horseshoe Adası'na 73 kilometre mesafede bulunan Dismal Adası'na 2020'de Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemleri (GNSS) kurulmuştu. Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Hasan Hakan Yavaşoğlu, "Herkesin çalışmak için motivasyonu tam ve hazır" dedi ve ekledi: "Ekibimiz, şu anda arazide istikşaf çalışmalarını tamamlıyor. Bugünden itibaren bilimsel çalışmalarımıza başlayacağız. Bu yıl seferimizin icrası içinde 14 tane bilimsel proje yapılacak." Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesi'nden Mühendis Yüzbaşı İlyas Akpınar ise "İstasyonumuzun Dismal Adası'nda bulunması, Antarktika plakasının hareketinin tespiti için önem arz ediyor. Aynı zamanda Antarktika yer bilimleri literatürüne de katkı sağlamamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



BULGAR MİSAFİR
King George Adası'ndan hareket ettikten sonra Betanzos gemisinde başlayan deniz yolculuğunun ilk durağı, yaklaşık 80 deniz mili (150 kilometre) mesafede bulunan Bulgaristan'a ait St. Kliment Ohridski istasyonu olurken, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türk bilim insanları bu üsse ziyaret gerçekleştiremedi. Bulgaristan Antarktika Enstitüsü ile TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü arasında sürdürülen iş birliği kapsamında, St. Kliment Ohridski istasyon lideri olarak görev yapan Oleg Vassiliev, adalarından bir bot ile Türk bilim insanlarının bulunduğu gemiye gelerek 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine katıldı. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Sivas'ta korkunç olay! Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde bulundu
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı! Savunma Sanayii, sağlık, ekonomi...
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz kıta’da saha çalışmaları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA