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Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:59 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:12

Beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 2022- 2023 akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” YDÜ Büyük Kütüphane Salon’unda gerçekleştirildi. Öğrenciler beyaz önlüklerini giymeden önce, kısa bir dans gösterisi sunuldu. Öğrenciler daha sonra hocalarının ellerinden beyaz önlüklerini giyerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Seramoninin ardından tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Arsoy eşliğinde meslek yeminlerini okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı. YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, "Beyaz renk, saflığı, temizliği mükemmeliyeti simgeler. Sizler ise şimdi geleceğin veteriner hekimleri olarak önlüklerinizi giyerek, 2 bin 500 yıl önceki hipokrat yemininin güncel halini okuyarak aynı saflık ve temizlikte söz vereceksiniz. Bu önlük meslek hayatınız boyunca hep yanınızda olacak" dedi.

Veteriner Hekimliği Fakültesi'ne yeni başlayan tüm öğrenci arkadaşları adına konuşan birinci sınıf öğrencisi Melisa Ünal, "Veteriner hekimler daima topluma hizmet ederek, kendi çıkar menfaatlerini geri planda tutmalıdır. Bu saygın mesleği korumak, geliştirmek ve güvenli yarınlara ulaştırabilmek bizlerin görevi olmalıdır. Hepimiz yolun çok başındayız. Bütün öğrenci arkadaşlarım adına, tüm hayvanlara yardım eli uzatacağımıza, yapacağımız çalışmalar ile aktif birer hekim olacağımıza ve hayvan hakları konusunda önemli görevler üstleneceğimize söz veriyorum" diye konuştu.

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Beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı
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