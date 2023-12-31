Beyaz yaka ve mavi yaka terimleri iş dünyasında yer alanların sınıf ve rollerini tanımlamak için ortaya çıkmıştır. Bugün iş dünyasının genişlemesi nedeniyle bir personel birden fazla yetkinliğe sahip olabilmekte ve bu da iş dünyasındaki sınıflandırmayı daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle beyaz yaka ve mavi yaka arasındaki fark nedir, beyaz yaka kim mavi yaka kim gibi soruların yanıtı zamanla kendiliğinden değişebilmektedir.

Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Arasındaki Fark Nedir?

Beyaz yaka ve mavi yaka arasındaki ayrım bu kavramlar çıktığı dönemden beri merak edilen kavramlar arasındadır. En genel anlamıyla ayrım yapmak gerekirse beyaz yaka terimi çoğunlukla ofis ortamında çalışan idari ve profesyonel anlamdaki çalışanları tanımlar. Mavi yaka ise daha çok fiziksel işlerde görev alan personellere denir.

Beyaz yaka işçiler genel olarak masa başında çalışırlar, bilgisayar kullanır ve profesyonel bir eğitimleri, yetkinlikleri bulunur. Mavi yaka işçiler ise genelde iş elbiselerinde mavi yaka tercih eder ve fiziksel becerilere dayanan görevleri üstlenirler.

Mavi yaka terimi ilk çıktığında daha düşük gelir seviyesinde çalışan ve genelde mesleki eğitimleri ya da lisans dereceleri düşük olan kişiler için tanımlanırken, artık dünyada değişen iş dengeleri nedeniyle bugün mavi yaka işler arasında yüksek gelir getiren ve önemli lisans düzeyi aranan iş kolları da mevcuttur.

Beyaz Yaka Kim Mavi Yaka Kim?

Beyaz yaka ve mavi yaka işçiler arasındaki genel farklar bir üst başlıkta belirtildiği gibidir. İki işi yapan meslek grupları da farklıdır. Beyaz yaka işçiler genellikle profesyonel, yönetici, ofis çalışanı ve bilgi çalışanlarıdır.

Mavi yaka çalışanlar ise daha çok inşaat işçileri, fabrika çalışanları, tamirciler ve marangozlar gibi üstün el ya da fiziki becerileri gerektiren meslek kollarından oluşur.